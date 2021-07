Covid oggi Piemonte, 161 contagi: bollettino 24 luglio

Sono 161 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 24 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi (di cui 29 dopo test antigenico) sono pari allo 0,7% di 24.198 tamponi eseguiti, di cui 18.483 antigenici. Dei 161 positivi, gli asintomatici sono 53 (32,9%). I casi sono 23 di screening, 90 contatti di caso, 48 con indagine in corso, 2 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 54 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1464.I tamponi diagnostici finora processati sono 5.809.123 (+24.198 rispetto a ieri), di cui 1.863.962 risultati negativi.

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699.