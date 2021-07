Covid oggi Lombardia, 129 contagi e 5 morti: bollettino 6 luglio

Sono 129 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 5 morti. I guariti e i dimessi sono 65, gli attualmente positivi aumentano di 59 unità a 8.468 infetti. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, uno in più da ieri, a fronte di tre nuovi ingressi. I pazienti Covid ricoverati negli altri reparti sono 158 (-6).