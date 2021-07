Covid oggi Liguria, 110 contagi: bollettino 21 luglio

Sono 110 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 21 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Dall’inizio dell’emergenza covid-19, i decessi sono 4.358. I pazienti ricoverati per covid sono 21 (+2). Di questi, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 517 (+108), mentre i dimessi/guariti sono 99.231 (+1).