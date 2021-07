Covid oggi Italia, rallenta la crescita dei contagi

Contagi covid ancora in aumento in Italia, ma la crescita rallenta. Secondo il bollettino di oggi della Protezione Civile, sono 5.143 i contagi nelle ultime 24 ore mentre ieri erano 5.057. In lieve calo il tasso di positività che oggi si attesta al 2,2% (ieri era 2,3%). I decessi, invece, salgono da 15 a 17. Lazio, Lombardia e Veneto le regioni con più casi giornalieri.