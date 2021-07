Covid oggi Italia, Pregliasco: “Situazione non buona”

Coronavirus in Italia, “purtroppo la situazione non va bene, c’è una progressione continua del virus come immaginavamo. Anche le valutazioni sono tutte sui non vaccinati nell’ultimo periodo, come previsto”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco commentando il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia.

“Una bella estate”, commenta ironico il medico che spinge per un’accelerazione della campagna vaccinale. “La velocità con cui si ottiene il risultato sarà determinante, quindi tutto quello che serve, Green pass e quant’altro, ben venga”.

Quanto al ritorno alla zona gialla già possibile a breve per alcune regioni, “dipende dai parametri – osserva il virologo – che a questo punto andranno rivisti mantenendo il tracciamento come elemento base per individuare i focolai. M sul privilegiare l’incidenza dei ricoveri rispetto ai contagi – precisa – sono d’accordo con il ministro Speranza”. Importanti per salvare l’estate anche “una serie di controlli all’arrivo nelle regioni, in particolare nelle isole”, ammonisce Pregliasco ricordando che la variante Delta potrebbe portare a una grossa crescita dei contagi: “Un infetto – ricorda – può contagiare fino a 7 persone”.