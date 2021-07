Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 6 luglio

Il bollettino Covid Italia di oggi, martedì 6 luglio 2021, con i dati e i numeri di Protezione Civile e regioni su contagi, ricoveri e morti per coronavirus: da Lombardia a Lazio, da Campania a Sicilia, da Piemonte a Puglia, da Liguria a Fvg. Dati sui vaccini e news sulla variante Delta regione per regione, ultime notizie da Roma, Milano, Napoli. Il bollettino delle regioni:

Sono 39 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 6 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.423 tamponi: 890 nel percorso nuove diagnosi (di cui 121 screening con percorso Antigenico) e 1.533 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,4%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 39 (1 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 30 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (0 casi rilevato) e di 3 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 121 test antigenici effettuati: nessun positivo rilevato.

Sono 59 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 6 luglio. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani.

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 59 su 12.104 test di cui 5.940 tamponi molecolari e 6.164 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (1,4% sulle prime diagnosi)”, annuncia su Facebook il presidente della Toscana. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione anti Covid, Giani informa che le dosi attualmente somministrate in Toscana sono 3.216.453.