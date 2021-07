Covid oggi Italia, 794 nuovi contagi e 28 morti: bollettino 2 luglio

Sono 794 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 199.238 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività dello 0,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 213, sedici in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoverati con sintomi, 63 in meno, per un totale di 1.469 persone nei reparti ordinari Covid. I dimessi-guariti in 24 ore sono 2.345 , che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il Coronavirus a 4.086.188. Dall’inizio della pandemia sono morte 127.615 persone.

LAZIO – Sono 64 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti quasi 8mila tamponi e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test. I ricoverati sono 162, 19 in meno. Scendono anche di 5 unità le terapie intensive occupate che in tutto nella Regione sono 42. I nuovi casi a Roma città sono 41.

SICILIA – Sono 115 i nuovi contagi di Covid in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Altri cinque i morti e 270 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola si contano 3725 positivi, 160 in meno rispetto a ieri, e di questi 154 sono ricoverati in regime ordinario, 19 in terapia intensiva e 3.552 sono in isolamento domiciliare.

CAMPANIA Sono 98 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti, ma solo 3 delle ultime 48 ore. Nella Regione sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 212 quelli nei reparti di degenza.

MARCHE – Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. ”Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi: 941 nel percorso nuove diagnosi (di cui 317 screening con percorso Antigenico) e 847 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,0%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 28 (1 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 5 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 18 nella provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione)”, comunica la Regione.

”Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (7 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 2 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 317 test antigenici effettuati e 4 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%”.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e nessun nuovo contagio da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 2 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. I contagi da inizio epidemia sono, pertanto, 11693. I casi positivi attuali sono 34 di cui 1 ricoverato in ospedale e 33 in isolamento domiciliare, nessun ricoverato in terapia intensiva. I casi totali testati sono 66672. I decessi da inizio emergenza di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta sono 473.

BASILICATA – In Basilicata sono 4 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 592 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino in cui risulta anche una guarigione. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 682 (+3).

Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.704 dosi. Finora sono 298.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,9 per cento) e 159.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 457.954. I residenti in Basilicata sono 553.254.

TOSCANA – Sono 58 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 luglio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 58 su 12.519 test di cui 4.785 tamponi molecolari e 7.734 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,46% (1,4% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.105.938.

VENETO – Sono 57 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e due nuovi decessi. A riferirlo il bollettino della Regione Veneto.

Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 49.331 dosi, che portano il totale dall’inizio della campagna a 4.244.092. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.522.626, il 31,4% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.684.629 (55,3%).

SARDEGNA – Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun altro morto nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono stati 28. Da ieri sono stati fatti poco più di 3mila test. I ricoverati in ospedale restano 42, uno in meno da ieri, due in terapia intensiva. In isolamento a casa 2.268 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Sassari a 13, Cagliari a 8 e 4 nel sud dell’isola.

CALABRIA Sono 13 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 2 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dal dipartimento Tutela della salute della Regione, da ieri sono stati processati 2.033 tamponi e 329 guariti. Gli attualmente positivi sono in calo di 316 unità. Scende anche il numero delle persone in isolamento domiciliare (-309) e quello dei pazienti ricoverati (-7). Stabili le terapie intensive (per un totale di 6). Invariato il totale dei decessi dall’inizio della pandemia di covid (1.228).

PUGLIA – Sono 43 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 2 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Molto lento l’aumento dei nuovi guariti e pertanto è contenuto il calo degli attuali positivi. Lievissima la flessione dei ricoverati. I nuovi casi sono stati rilevati su 5.968 tamponi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Anche oggi non sono stati registrati decessi che rimangono in tutto 6.642. I casi attualmente positivi sono 2.689 mentre ieri erano 2.727 (-38). I ricoverati sono 129 mentre ieri erano 130 (-1).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 253.424.

PIEMONTE – Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 20.961 tamponi eseguiti, di cui 15.316 antigenici con una percentuale di positività allo 0,1%. I ricoverati in terapia intensiva sono 11, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 139, 6 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 614. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.459.306, di cui 1.780.051 risultati negativi.

EMILIA ROMAGNA – Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti che porta il numero totale di vittime nella Regione a 13.264. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 18.574 tamponi, di cui 11.189 rapidi, con una percentuale di positività allo 0,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di circa 30 anni. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 194. In isolamento a casa 2.510 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22, due in meno, 175 quelli negli altri reparti Covid, quattro in meno.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 12 nuovi casi, seguono Modena con 10, Ravenna con 7, Bologna e Rimini con 4 casi ciascuna. Reggio Emilia e Cesena, entrambe a 3, mentre un solo caso a Piacenza, Ferrara e Forlì.