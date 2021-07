Covid oggi Italia, 1.400 contagi e 12 morti: bollettino 10 luglio

Sono 1.400 i nuovi casi di Covid-19 in Italia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Da tabella i morti sono stati 12. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 208.419 tamponi per un indice di positività dello 0,67%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 161, -8 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.147 (-20). I guariti sono 1.763 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.101.102. Zero contagi da ieri in due regioni: Molise e Valle d’Aosta.

LAZIO – Sono 176 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Registrati inoltre altri 3 morti. 115 i nuovi casi a Roma. “Oggi nel Lazio, su quasi 8mila tamponi (-274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 176 nuovi casi positivi (+41) e 3 decessi. I ricoverati sono 131 (-4), i guariti sono 140, le terapie intensive sono 26 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 115”, riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Mantenere alta l’attenzione, usare la mascherina quando non è garantito il distanziamento, e vaccinarsi”, raccomanda.

PUGLIA – Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Non si registra invece alcun nuovo decesso. Sono quindi in lieve calo i nuovi casi a fronte di un aumento dei test. Piccolo anche l’aumento del numero dei guariti e pertanto gli attuali positivi calano leggermente. Continuo il calo dei ricoverati. Su 6.174 tamponi per l’infezione da Covid, i nuovi casi sono così ripartiti: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Ieri i nuovi casi erano 44 su 5.875 test. In tutto i morti rimangono a quota 6.650. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test. Sono 245.003 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.936 (+67). I casi attualmente positivi sono 2.110 mentre ieri erano 2.136 (-26). I pazienti ricoverati sono 87 mentre ieri erano 92 (-5). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 253.763 così suddivisi: 95.273 nella provincia di Bari; 25.613 nella provincia di Bat; 19.849 nella provincia di Brindisi; 45.201 nella provincia di Foggia; 27.063 nella provincia di Lecce; 39.573 nella Provincia di Taranto; 817 attribuiti a residenti fuori regione; 374 provincia di residenza non nota.

TOSCANA – Sono 63 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Non si registra alcun decesso. 61 i casi confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico che portano il numero totale a 244.861 dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 236.445 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.429 tamponi molecolari e 4.431 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,6% è risultato positivo. Sono invece 4.242 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.528, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 85 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più).

MARCHE – Sono 35 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2280 tamponi: 1.253 nel percorso nuove diagnosi (di cui 589 screening con percorso Antigenico) e 1027 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 2,8%).