Covid oggi Calabria, 77 contagi e zero morti: bollettino 16 luglio

Sono 77 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.937 i tamponi effettuati, +58 guariti, 1.236 il totale dei morti da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +19 attualmente positivi, -19 in isolamento, -1 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 3).

Relativamente al bollettino di ieri, si precisa quanto segue: l’Asp di Cosenza ha spostato dal Totale Casi confermati al setting Altro/Fuori Regione 15 soggetti positivi di cui 8 in isolamento, 5 guariti, 2 deceduti; l’Asp di Vibo Valentia ha spostato dal Totale casi confermati al setting Altro/Fuori Regione 2 soggetti positivi in isolamento domiciliare; l’Asp di Crotone ha comunicato 2 soggetti positivi fuori regione e 16 migranti guariti.