Covid oggi Calabria, 145 contagi e zero morti: bollettino 28 luglio

Sono 145 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.579 i tamponi effettuati, +78 guariti, e 1.254 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +67 attualmente positivi, +63 in isolamento, +5 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4). L’Asp di Vibo Valentia comunica che in seguito a verifiche effettuate si registrano 10 soggetti positivi, già guariti, recuperati dalle schede in archivio e registrati oggi su Iss, mentre l’Asp di Crotone comunica che dei 35 positivi totali di oggi, 8 sono migranti e 2 da fuori regione; dei tre ospedalizzati, uno è ricoverato presso Aou MaterDomini in terapia intensiva.