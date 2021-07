Covid oggi Abruzzo, 85 contagi: bollettino 31 luglio

Sono 85 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 31 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi positivi sono di età compresa tra 2 e 90 anni. Nel totale sono compresi 3 casi la cui residenza era in accertamento e che ora sono stati attribuiti alla provincia di riferimento), eseguiti 2080 tamponi molecolari e 4093 test antigenici, nessun deceduto, 72247 guariti (+32), 1448 attualmente positivi (+53), 23 ricoverati in area medica (+1), 0 in terapia intensiva (invariato), 1425 in isolamento domiciliare (+52).