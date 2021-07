Covid, nuove misure su scuola e trasporti: domani il Cdm

Il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi domani in mattinata, alle 11.30 stando a diverse fonti di governo. Intanto è in corso in queste ore il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. Sul tavolo, decreti europei in scadenza, mentre, almeno in preconsiglio, non figura il dl concorrenza che dovrebbe slittare alla settimana prossima. In Cdm potrebbero arrivare anche nuove misure anti-Covid su trasporti e scuola, ma la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza, per arrivare a una sintesi prima del Cdm, al momento non è stata ancora convocata.