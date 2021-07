Covid, Meloni si è vaccinata a Roma

Giorgia Meloni si è vaccinata a Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, il presidente di Fratelli d’Italia si è sottoposta stamattina alla prima dose del vaccino anti covid.

“Sul Green Pass stiamo assistendo ad un dibattito puramente ideologico. Utilizzarlo per entrare al bar o al ristorante è sbagliato e inutile, danneggerebbe solo la nostra economia e questo non possiamo permettercelo”, scriveva su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia in mattinata.

Poi la nota FdI: “In un momento di grande crisi internazionale è doveroso che il governo faccia chiarezza sull’uso del green pass in alberghi e ristoranti, per evitare di far pagare sempre al settore turistico le conseguenze delle misure anti-Covid. Da sempre e per primo Fratelli d’Italia si è detto favorevole a questa certificazione per favorire gli spostamenti tra Nazioni europee, uniformando le normative. Siamo però contrari all’utilizzo di questo documento per accedere in bar e locali della ristorazione, perché in questo modo non si aiuta il comparto e si crea enorme confusione. Fratelli d’Italia pretende che l’esecutivo chiarisca per non condannare definitivamente un settore messo in ginocchio dalle discutibili scelte fatte in passato”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, Riccardo Zucconi membro della X Commissione della Camera, il responsabile nazionale dipartimento Turismo FDI, Gianluca Caramanna, il presidente della Regione Marche con delega al Turismo, Francesco Acquaroli, e gli assessori regionali al Turismo di Lombardia, Lara Magoni, Liguria, Gianni Berrino, Calabria, Fausto Orsomarso,Sicilia, Manlio Messina.