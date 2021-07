Covid Lombardia, oggi 140 casi e 3 morti: bollettino 3 luglio

Sono 140 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati oggi, 3 luglio, in Lombardia, mentre le persone decedute sono 3, facendo così salire a 33.785 il numero di morti dall’inizio della pandemia. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 40.074 mentre il rapporto positivi/tamponi è pari allo 0,3%. Le persone ricoverate con sintomi sono 208 mentre in terapia intensiva, dove i ricoverati sono 45, non si registrano nuovi ingressi.