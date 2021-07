Covid Lombardia: oggi 100 contagi e nessun morto: bollettino 7 luglio

Sono 100 i nuovi contagi da Covid19 in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione di oggi, 7 luglio. Zero i decessi. A fronte di 31.940 tamponi processati, i positivi sono lo 0,3%. Diminuiscono i ricoverati: i pazienti Covid nei reparti sono 150 (-8), in terapia intensiva 44 (-1). Frenano i guariti e i dimessi dagli ospedali, che da ieri sono 42. Di conseguenza, aumenta il numero degli attualmente positivi al virus, che sale a 8.526 (+58). Uno solo l’ingresso del giorno in terapia intensiva.

Sono 40 i casi di Covid19 rilevati a Milano città, 55 in tutta la provincia, secondo i dati della Regione Lombardia. Non c’è nessun nuovo contagio in quattro province: a Cremona, Monza, Sondrio e Lecco. A Bergamo sono 9 i positivi, a Brescia e a Como 4. Nel lodigiano sono 9, a Mantova 5, a Pavia 5 e a Varese 9.