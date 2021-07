Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 luglio

Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 29 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni mentre i casi continuano a crescere alla viglia del monitoraggio dell’Iss, con la variante Delta sempre più diffusa. Ed è allo studio una terza dose per alcune categorie.

Sono 748 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 748 su 13.518 test di cui 8.656 tamponi molecolari e 4.862 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,53% (10,9% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.978.846

Sono 151 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti da ieri. I nuovi casi diminuiscono a fronte di una decrescita dei test. Prosegue ma a ritmi bassi la crescita dei guariti e pertanto gli attuali positivi di avvicinano di nuovo a quota 2000. Stabile il dato sui ricoverati.

Sono 36 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 586 tamponi molecolari e non si registrano decessi per Covid-19. I positivi sono 27 residenti, 7 domiciliati e 2 cittadini di altre regioni. I lucani guariti o negativizzati sono 11. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 617. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.058 somministrazioni.