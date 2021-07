Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 luglio

Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 28 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni mentre con il Cdm di domani mattina potrebbero arrivare anche nuove misure anti-Covid su trasporti e scuola.

Sono 661 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 luglio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino anticipato su Facebook dal presidente della Regione Eugenio Giani. I nuovi casi “sono 661 su 14.241 test di cui 8.681 tamponi molecolari e 5.560 test rapidi” e “il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (9,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. Si tratta di una nuova impennata di contagi visto che ieri ne erano stati registrati 271 con un tasso dei nuovi positivi al 2,16% (4,6% sulle prime diagnosi).

Sono 163 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 luglio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un morto. Aumentano dunque i nuovi casi nella Regione a fronte di una crescita dei test. Molto lenta l’ascesa dei guariti e pertanto gli attuali positivi tornano sopra i 1.900. Calano i ricoverati. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, in Puglia sono stati registrati 12.494 test per l’infezione da coronavirus.

Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia è di 11.751.I casi positivi attuali sono 51 di cui uno ricoverato in ospedale e i restanti 50 in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.227, + 3 rispetto l’ultima rilevazione, mentre i casi complessivamente testati sono 70.779. Da inizio emergenza i pazienti deceduti risultati positivi al Covid in Valle D’Aosta sono 473.