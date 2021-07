Covid, in Germania stop tamponi gratuiti a non vaccinati

La Germania non offrirà più tamponi gratuiti ai non vaccinati, in un ulteriore tentativo per convincere gli scettici a immunizzarsi contro il Covid. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, senza precisare però quando arriverà lo stop. “Il ministro Jens Spahn ha detto settimane fa che considerava ipotizzabile smettere di offrire i test gratuitamente ai non vaccinati. Resta da decidere la data esatta”, ha fatto sapere il ministero.

Rispetto a maggio e giugno, quando si era arrivati a vaccinare anche 1,5 milioni di persone al giorno, il ritmo è rallentato di molto nell’ultimo mese, con circa mezzo milioni di dosi giornaliere.