Riprendono a crescere i contagi da Covid in Germania, ma sono in calo i decessi. Secondo il bollettino odierno dell’Istituto Robert Koch i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 985, mentre mercoledì scorso erano 808. I decessi sono 48, in calo rispetto ai 56 di una settimana fa.

I dati arrivano mentre c’è preoccupazione per l’aumento delle infezioni a causa della variante delta, ma prosegue la vaccinazione che limita i casi più gravi.