Covid Gb, record contagi da gennaio: 99% casi variante Delta

Sono stati registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore 35.707 nuovi contagi da coronavirus, record dal 22 gennaio, e 29 morti per covid. Ieri c’erano stati 32.551 nuovi casi e 35 decessi.

Il 99% dei nuovi casi di coronavirus confermati in Gran Bretagna appartiene alla variante Delta. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche confermando un aumento del 34 per cento dei casi legati alla variante nell’ultima settimana. Secondo quanto riferisce la Bbc, 1.904 persone contagiate dalla variante Delta sono state ricoverate in ospedale in Inghilterra al 21 giugno. Di questi 1.283 hanno meno di 50 anni.