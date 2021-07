Covid Gb, contagi ancora giù per il settimo giorno

Sono stati registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore 23.511 nuovi contagi da covid e 131 decessi. E’ il settimo giorno consecutivo in cui, nel Paese in cui si è registrata una quarta ondata dell’epidemia dovuta alla diffusione della variante delta del Sars-Cov-2, il numero dei nuovi casi decresce. Ieri erano stati registrati 24.950 casi.