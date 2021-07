Covid Francia, oggi 10.949 contagi e 16 morti: i dati

Sono 10.949 i nuovi contagi di coronavirus in Francia secondo i dati di oggi. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, si contano anche 16 morti, mentre sono 890 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

A partire dalla mezzanotte di domenica, la Francia impone il risultato di un test anti Covid effettuato meno di 24 ore prima per chi non è vaccinato e arriva da Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Olanda. Lo ha reso noto oggi il premier Jean Castex. A ora, chi arriva dalla Gran Bretagna deve avere un test effettuato non meno di 48 ore prima e dagli altri Paesi europei 72, come previsto dalle norme per la concessione del Green pass in vigore in tutta l’Unione europea.

Intanto, sono state quasi 114mila le persone scese in piazza oggi in Francia contro le misure annunciate lunedì scorso dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno, precisando che a Parigi hanno manifestato circa 18mila persone. Le misure annunciate da Macron prevedono, da inizio agosto, l’obbligo di pass sanitario nei trasporti (aerei, pullman e treni), per entrare nei ristoranti, nei bar e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario.