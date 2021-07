Costumi da bagno: i colori dell’estate 2021

I costumi da bagno non sono solo un indumento utile per immergersi nelle acque di mari e piscine, bensì costituiscono parte integrante del nostro stile. Il costume che scegliamo, infatti, è anche in grado di rispecchiare quella che è la nostra personalità.

I costumi più in voga nell’estate 2021

A bordo piscina, prendendo la tintarella sulla battigia o sorseggiando un buon cocktail, è sempre bene munirsi del costume giusto. Mai farsi trovare impreparati e soprattutto… mai trascurarsi!

Con la scelta degli indumenti beachwear più in linea con le nostre esigenze, ci sarà possibile sentirci a nostro agio in spiaggia e ovunque lo desideriamo.

Per rimanere al passo con la moda del momento, è consigliabile optare per:

Gli intramontabili bikini a due pezzi con reggiseno a triangolo, classici e perfetti in ogni occasione.

con reggiseno a triangolo, classici e perfetti in ogni occasione. L’elegante costume intero , meglio se sgambato e con scolli anteriori e posteriori molto calcati.

, meglio se sgambato e con scolli anteriori e posteriori molto calcati. Gli shorts , dal taglio sportivo e un po’ maschiaccio, perfetti per chi non resiste a cimentarsi in una partita di beach-volley.

, dal taglio sportivo e un po’ maschiaccio, perfetti per chi non resiste a cimentarsi in una partita di beach-volley. I top bikini , ottimali per sorreggere e contenere i seni più abbondanti.

, ottimali per sorreggere e contenere i seni più abbondanti. I reggiseni a fascia imbottiti, indicati per i seni più piccoli.

Questi sono solo alcuni dei trend della stagione e degli indumenti iconici da possedere nel proprio guardaroba, tuttavia arricchiscono la lista molti altri articoli beachwear sia da uomo che da donna.

Costumi estate 2021 – Quali colori prediligere?

L’estate 2021 è la stagione dei colori per eccellenza. I costumi più in voga presenti sul mercato in questo periodo sono proposti nelle nuance più disparate.

Considerando che risultano molto di tendenza le sedute di armocromia, è bene sottolineare quanto i costumi aiutino a esaltare i colori naturali del sottotono della pelle. Non a caso gli articoli di beachwear sono a stretto contatto con il corpo.

Per le pelli più fredde, tendenzialmente valorizzate dai gioielli argento, sono consigliati i costumi celesti, color magenta, viola e fucsia. Per i corpi più caldi invece, generalmente esaltati da colori come il bronzo e l’oro, è possibile optare per colori come l’arancio, il marrone ed il giallo. I costumi dell’estate 2021 quindi, non hanno limitazioni per quanto riguarda i colori. Chi non ama particolarmente i tessuti monocolore, sarà interessante sapere che risultano molto gettonati anche i costumi a fantasia, con stampe che vanno dai quadratini ai disegni tropicali. Non mancano inoltre paillettes, forme geometriche e rifiniture in pizzo.

Abbigliamento beachwear 2021 – Non solo costumi

Quando si parla di abbigliamento beachwear non si fa riferimento solo ai costumi, bensì anche ai copricostumi e tanti altri capi da spiaggia.

Nell’estate 2021 non mancano infatti i parei, estrosi e variopinti, usati non solo per coprire i costumi, ma anche come coprispalle durante le serate più fresche, come turbanti o come fusciacche da indossare sul punto vita. Sono molto ambite anche le camicie di lino, meglio se oversize per muoversi in maniera comoda e nascondere anche qualche chiletto di troppo.

In conclusione quindi possiamo dire che l’estate 2021 sarà la stagione dei colori, della varietà di forme e fantasie.