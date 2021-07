Compie 10 anni idealo.it

Idealo.it compie 10 di attività in Italia. Il portale nazionale della piattaforma tedesca di comparazione é ufficialmente online dal 29 luglio del 2011 e festeggia il suo anniversario con un incremento del 44% di negozi registrati in un anno. Fondata a Berlino nel 2000, dal 2006 fa parte del gruppo editoriale Axel Springer Se editore anche di Bild Zeitung e Die Welt. Oltre che in Italia e in Germania, attualmente idealo è presente anche in Francia, Spagna, Regno Unito e Austria, con sei portali nazionali.

Il portale italiano di idealo raccoglie, oggi, oltre 145 milioni di offerte aggiornate e 30 mila negozi registrati rappresentando ormai un partner affidabile per publisher ed e-shop, ma anche, sottolinea l’azienda, “una vetrina di interesse per i consumatori italiani che sulla piattaforma trovano non solo i grandi store ma anche i medi e piccoli negozi locali”. Grazie alla comparazione dei prezzi tramite idealo, è possibile scegliere tra proposte diversificate e promozioni oltre che decidere il periodo migliore per comprare e risparmiare sugli acquisti.

In un periodo caratterizzato dal boom dell’e-commerce, anche a seguito della pandemia di Covid-19 e alla apertura all’online di molte piccole e medie realtà italiane, il portale “rappresenta un valore unico per i consumatori che possono acquistare articoli spesso a prezzi inferiori” e “una vetrina interessante per i negozi tricolore che possono aumentare il loro bacino di utenza e pubblicare le loro offerte confrontandosi con i big dell’e-commerce”.

In base a un recente sondaggio commissionato da idealo Italia, l’86,0% del campione intervistato ha un giudizio buono-ottimo e raccomanderebbe l’uso della piattaforma, il 37,3% ha risparmiato oltre 500 euro e l’82,4% oltre 250 euro nell’ultimo anno grazie alla comparazione dei prezzi su idealo mentre il 39,9% compra di più sui negozi online italiani da quando utilizza la piattaforma basata a Berlino. Attualmente idealo è un comparatore prezzi con oltre 145 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi online.

L’identikit del consumatore digitale italiano che utilizza il portale idealo.it per comparare le offerte online e risparmiare sugli acquisti è tipicamente uomo (60,8% degli utenti), di età compresa tra i 25 e i 34 anni (24,7%) oppure tra i 35 e i 44 anni (23,9%). Sette consumatori italiani su dieci (71,0%) utilizzano lo smartphone per lo shopping online e per la comparazione prezzi. Inoltre, nel 78,2% dei casi viene utilizzato un dispositivo mobile Android.