Come potrebbe svolgersi la fiera del pesce della Corea del Sud nell’era post-pandemia?

SEOUL, Corea, July 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — La Federazione nazionale delle cooperative di pesca ha annunciato che lancerà la fiera della pesca offline 2021 KOREAN SEAFOOD ON-LINE EXPO * il 28 giugno (lunedì) e la celebrerà come un evento annuale fino al 30 novembre (martedì). La Federazione nazionale delle cooperative di pesca della Corea ha partecipato a fiere della pesca tenute in più di 10 paesi ogni anno per promuovere la consultazione tra gli esportatori nazionali e gli acquirenti locali, ma le ha sostituite online dallo scorso anno a causa della diffusione globale da Covid-19. L’anno scorso, ha condotto diverse indagini sull’esportazione di video legate a fiere della pesca online e centri commerciali K-Fish * per firmare contratti del valore di circa $ 21 milioni per un totale di 696 acquirenti globali. esportazione che vale uno In questa fiera online prevede di invitare gli acquirenti di 13 paesi, inclusi i principali esportatori come Stati Uniti, Giappone, Cina, Thailandia, Vietnam, Italia e Spagna, a condurre richieste di esportazione di video online 1: 1. esportatori e fornire supporto nella lingua locale.

I servizi ei prodotti di interpretariato durante la fiera online forniranno numerosi vantaggi esemplificativi. Inoltre, se concludiamo un accordo commerciale di esportazione con società coreane o se il contratto è concluso.

Al fine di mantenere ulteriori contratti di esportazione e transazioni in corso, gli acquirenti stranieri in Corea per aiutare gli esportatori coreani a visitare gli impianti di lavorazione e i siti di produzione e visitare i punti vendita.

In Italia e Spagna, che sono i paesi che importano e consumano la maggior parte dei prodotti acquatici in Europa, il tonno (cibo in scatola) e i prodotti HMR stanno guadagnando popolarità. In linea con questa tendenza, la Corea sta preparando prodotti freschi, qualità e design ed è in attesa di richieste attive da parte degli acquirenti. Se è un pesce che soddisfa la tavola dei coreani famosi per essere mangiatori schizzinosi, anche gli acquirenti nel mercato globale non avrebbero un’esperienza soddisfacente?

Puoi trovare maggiori informazioni sulla Fiera del pesce sudcoreana, insieme ai dettagli su come accedere alla fiera online, andando su https://expo.k-seafoodtrade.kr/



