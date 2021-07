Come monetizzare il tuo blog

Creare un blog online nel 2021 richiede pochi semplici passi e ricavarne un profitto non è mai stato così facile. Per monetizzare il tuo blog non servirà essere professionisti esperti, ma essere costanti in quello che si fa. Inoltre è possibile creare un blog gratis senza nemmeno i costi di gestione che servono per un sito internet.

Cosa significa monetizzare un blog? Significa convertire il traffico Internet in un guadagno. Questo è un punto importante, non si sta monetizzando il sito internet con i suoi contenuti, bensì il traffico al sito. Quindi il primo passo fondamentale sarà quello di portare traffico sul tuo sito: maggiore sarà il numero di visitatori maggiore sarà la possibilità di guadagno.

Come aumentare il traffico sul tuo sito?

Ecco alcuni consigli su come aumentare il traffico sul tuo sito internet:

– SEO: gli utenti devono essere in grado di trovare il tuo sito. Per questo è importante ottimizzarne i contenuti per i motori di ricerca. Capire le tecniche base della SEO ti permetterà di capire cosa fare per ottenere un migliore posizionamento su Google o altri motori di ricerca. Come scrivere i titoli e la descrizione, come strutturare l’articolo, l’alt text nelle immagini; questo e tanto altro faranno in modo che il sito sia ben visibile nella ricerca di determinate parole chiave.

– Migliora l’usabilità del sito: quando si crea un sito, è importante ricordarsi di garantire un’ottima UX (user experience). Quando un utente visita le pagine di un sito e riesce a navigare in modo piacevole le possibilità che ritorni sono maggiori rispetto a un sito fatto male dove la navigazione non è scorrevole e intuitiva. SEO e UX design sono i punti fondamentali per ottenere del traffico su un sito.

– Ottimizzare il sito per il cellulare: al giorno d’oggi la maggior parte del traffico proviene da dispositivi mobile. Si dovrà quindi considerare un design responsive nella creazione di un sito.

– Contenuti di qualità: i contenuti del sito sono l’altro punto fondamentale per garantire traffico. I contenuti devono essere unici, interessanti, scritti bene e soprattutto utili. Altrimenti non c’è motivo per visitare il blog.

– Social media: abbinare al sito dei profili social come Facebook, Instagram o Twitter è fondamentale per aumentare il traffico e per migliorare il posizionamento organico del sito nei risultati dei motori di ricerca.

Come monetizzare il tuo blog

Una volta che avremo garantito al sito un traffico abbondante e continuo possiamo vedere come fare in modo che questo si converta, facendoci guadagnare.

Abbonamento a pagamento

Uno dei modi più semplici per monetizzare il tuo sito internet è di farsi pagare per accedere ai tuoi contenuti. Questa è però una soluzione molto delicata, perché su internet è possibile trovare tantissimi articoli interessanti e gratuiti. Bisogna perciò assicurarsi che i propri contenuti siano speciali e unici. Di solito si creano due sezioni: una gratuita dove gli utenti avranno modo di avvicinarsi ai contenuti e una sezione a pagamento per articoli extra e approfondimenti.

Affiliate Marketing

L’affiliate marketing (marketing delle affiliazioni) è uno dei metodi più popolari per monetizzare il traffico di un sito. Facendo pubblicità al prodotto o contenuto di un brand è possibile ricevere una commissione. È possibile fare affiliazione per diversi tipi di prodotti, corsi di formazione e servizi (assicurazioni per esempio).

Pubblicità

Nonostante la pubblicità sia poco apprezzata è possibile ottenere dei guadagni con Google Adsense posizionando dei banner sul proprio blog. Qui vale il discorso: maggiore sarà il traffico maggiore sarà il guadagno, per questo è fondamentale garantire un alto flusso di visitatori.

Vendita di prodotti

Indipendentemente dal tipo di contenuti pubblicati, si può abbinare a esso la vendita di prodotti materiali. Per esempio, se il blog parla di contenuti informatici si potranno vendere prodotti per computer o software e così via a seconda della nicchia scelta.

Articoli a pagamento

Questa è una tecnica usata in ambito SEO, alcuni siti sono disposti a pagare per avere un loro link su altri siti ad alto valore (con traffico e di autorità). Far scrivere un articolo con il proprio link inserito può far guadagnare qualche centinaio di euro al mese in modo semplice e veloce. Bisogna però fare attenzione a non vendere troppi link in quanto Google potrebbe iniziare a vedere la cosa come artificiale e danneggiare il sito.

Come monetizzare tenendo a mente gli utenti

Dopo aver elencato alcuni dei metodi usati per monetizzare un blog bisogna però ricordare la cosa più importante: l’esperienza dei visitatori rimane sempre la priorità del sito. Mettere i guadagni davanti ai contenuti e agli utenti potrebbe portare alla perdita di traffico e per questo di guadagno.

Troppe pubblicità, annunci di vendita, banner diventerebbero noiosi per l’utente portandolo a uscire dal sito e non tornare più.

Bisogna prima di tutto prendersi cura del sito: pubblicare nuovi articoli ogni giorno, ricercare informazioni utili e nuove per il lettore, condividere sui social queste notizie e interagire con commenti con i vari utenti. Bisogna costruire un rapporto con i lettori.

Come abbiamo visto ci sono molti modi per monetizzare un sito e non esiste un modo migliore di un altro. Si dovrà scegliere il metodo o metodi migliore in base ai propri obiettivi e il tipo di audience.