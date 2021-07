Che regalo fare a un viaggiatore?

Che regalo si può fare a un viaggiatore che, se è davvero un bravo viaggiatore, avrà già tutto quello che gli occorre? In realtà con qualche utile suggerimento mirato si possono trovare regali per lei o per lui che possano stupire, servire e perché no, emozionare anche.

Cosa regalare a una viaggiatrice

Trovare regali per lei, quando lei è una viaggiatrice, può sembrare un’impresa ardua. Le donne tendono a essere infatti più organizzate degli uomini, e se non si conosce bene la persona si rischia di fare un buco nell’acqua. Va considerato poi anche il rapporto che si ha con la viaggiatrice, in base al quale si ha la possibilità di osare qualcosa anche di più intimo.

In linea di massima si devono prendere in esame due fattori:

il rapporto con la persona a cui fare il regalo;

il tipo di viaggio che ama fare.

Se la viaggiatrice è un’amica o una parente, meglio tenersi sul classico e andare per gradi a seconda di quanto è organizzata. Qualche idea?

Viaggiatrice base: in questo caso meglio regalare dei kit pronti che possono servire a chi non ha ancora molta esperienza, Utili sono i kit da viaggio ‘beauty’ con prodotti per l’igiene standard, come una crema solare, uno shampoo, un doccia schiuma, un pettine e così via;

Viaggiatrice solitaria: se l’amica o la parente è una viaggiatrice solitaria, probabilmente sarà già molto esperta e amante della quiete. Si potrà optare per un kit di sopravvivenza come bussola, cartina, lente di ingrandimento, borraccia, termos per caffè e via dicendo;

Viaggiatrice eco friendly: se l’amica è una forte sostenitrice della sostenibilità perché non stupirla (e ringraziarla a nome dell’ambiente) con un regalo indimenticabile? Si può infatti donare un albero in adozione a cui dare il suo nome in un angolo del globo, e, qualora la donna in questione sia anche la propria fidanzata, un viaggio in due per andare a vederlo.

Cosa regalare a un viaggiatore

Non si pensi che un regalo a un viaggiatore sia la stessa cosa del fare un dono a una donna! Per trovare il regalo giusto bisogna in questo caso prendere in considerazione due cose: l’età del viaggiatore e il suo stile di viaggio.

Se ad esempio si deve fare un regalo a un teenager che ama viaggiare zaino in spalla, va da sé che il regalo sarà diverso da quello da fare a un nonno che festeggia il pensionamento con una crociera.

Per non sbagliare è sempre bene abbandonare l’usanza del ‘basta che piaccia a me’ per entrare nel mood del ‘basta che serva a lui’.

Per un ragazzo sempre connesso, una buona macchina fotografica è sempre la scelta migliore, se non addirittura un mini drone per riprese mozzafiato.

Per viaggiatori più adulti e tradizionalisti, via libera a set di valigie e guide.