Cerchi Offerte Fibra Casa? Le trovi tutte su BeActive

BeActive, quelli della connessione da casa (ma cos’è BeActive?)

Come puoi verificare tu stesso, nel sito di BeActive, nella sezione Offerte Fibra Casa, esistono tantissime offerte per la connessione alla rete internet da casa tua. Se sei stanco dei soliti operatori, BeActive è senz’altro una delle alternative più valide sia per la qualità del servizio che offre, che per i vantaggi economici che garantisce. Ti spieghiamo meglio di cosa si tratta. BeActive è un’azienda italiana specializzata nel vasto settore delle telecomunicazioni. Gli imprenditori che decisero di fondarla, tra la fine del 1999 e il 2000, concentrati nell’area intorno a Perugia, le diedero subito i connotati di un “ISP” (acronimo di Internet Service Provider), cioè “fornitore di servizi internet”. In pratica, in seguito al pagamento di un abbonamento, BeActive (essendo, appunto, un fornitore di servizi inerenti a internet) ti consente l’accesso al World Wide Web alle condizioni sottoscritte. Dopo un primo periodo di assestamento, l’azienda trovò un buon equilibrio, tanto da trovarsi di fronte all’esigenza di doversi espandere. Nacquero, così, le sedi di Empoli e di Ravenna. Nel 2017, BeActive raggiunge un altro bel traguardo: conclude determinati lavori che portano l’azienda all’attivazione della fibra internet fino ad 1Gbps. Dopo questa breve presentazione, occupiamoci, adesso, delle offerte che BeActive ti propone per uso domestico.

BeActive, tutte le Offerte Fibra Casa

Per quanto riguarda la navigazione domestica, la più importante promozione di BeActive in questo momento si chiama Offerta Fibra Casa FibeRevolution che prevede: – attivazione fibra a casa, internet fibra ultraveloce 1 Giga, gratis – canone in promozione (Fibra a 1 Giga a soli 24,90, per sempre); – router wifi in offerta gratuita (per sempre); – Offerta internet + voce (opzione Voip – telefonate a zero cent/minuto verso tutti). Considerati tutti questi fattori, a noi sembra un’offerta promozionale davvero imperdibile. Ma BeActive presenta anche altre vantaggiose Offerte Fibra Casa.

Eccole:

Fibra casa 1 Giga Openfiber Fibra casa 200 Mega Fibra casa 100 Mega

Vediamo insieme qualche dettaglio di ciascuna di queste.

1) Fibra casa 1 Giga Openfiber

Il canone base sarebbe di 32,90, ma con l’offerta attuale scende a 24,90. Nessuna promozione sul costo di attivazione (che rimane, quindi, invariato a € 150,00). Gratuito è l’apparato Fritz!Box 4040

2) Fibra casa 200 Mega

Questa offerta presenta il canone (normalmente stabilito su € 28,90) ribassato a € 22,90. L’attivazione mantiene il costo di 120 euro e l’apparato Fritz!Box 7530 viene fornito gratuitamente.

3) Fibra casa 100 Mega

Si tratta dell’offerta più economica messa da BeActive a disposizione dei propri clienti.

Dal canone base di € 24,90 si passa al canone in promozione a € 19,90. Anche qui non è previsto sconto per l’attivazione per la quale sarà necessario pagare la quota base di 120,00 euro. L’apparato Zyxel 1312 non ha alcun costo.

Come scegliere la “tua” Offerta Casa

Prima di decidere se per te è conveniente attivare una promozione internet da casa (cioè, di sfruttare una connessione che ti consenta l’accesso alla rete senza l’utilizzo del traffico dati relativo alle offerte di telefonia mobile), ti consigliamo di prendere in considerazione alcuni specifici parametri e di valutarne con attenzione l’adesione alle tue esigenze.

Questi i dati dai quali partire: