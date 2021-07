L’immobile occupato da CasaPound in via Napoleone III, a Roma, potrebbe essere sgomberato a breve. A quanto si apprende, il tema è stato al centro di una riunione che si è da poco conclusa in Prefettura alla quale hanno partecipato la sindaca di Roma Virginia Raggi ed il Prefetto della capitale Matteo Piantedosi.

“Appena terminata riunione in Prefettura. Battaglia vinta. A breve bellissime novità per Roma…. #AvantiConCoRAGGIo”, ha scritto Raggi su Twitter.