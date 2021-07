Capri, minibus esce di strada e precipita: 19 feriti

Incidente a Capri. Un minibus è uscito di strada precipitando per alcuni metri nella zona di Marina Grande: 19 le persone rimaste ferite giunte all’ospedale Capilupi. Le loro condizioni sono in corso di valutazione da parte dei medici. In caso di pazienti in condizioni particolarmente gravi, questi verranno trasferiti con un elicottero all’Ospedale del Mare. Non risultano deceduti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada, precipitando per circa 5 metri nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Indaga la polizia di Stato.