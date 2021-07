Calcio 2021/22 e streaming TV: come risparmiare con le offerte Internet Casa

Approfittare di un’offerta di Internet da rete fissa con TV in streaming compresa è molto più conveniente di sottoscrivere i due servizi in forma separata. Il risparmio è di circa il 12%: si può godere di entrambi con una spesa annua di 403 euro con un risparmio complessivo di 57 euro. Ecco i dati dello studio SOStariffe.it sui costi medi e sui vantaggi delle offerte Internet casa + TV.

I pacchetti comprensivi di connessione da rete fissa e pay TV insieme sono davvero molto vantaggiosi rispetto al passato. Le formule in abbinamento, infatti, consentono di risparmiare almeno il 12% nel primo anno di attivazione, potendo contare su una rete performante, ideale per seguire contenuti in streaming.

Una scelta strategica, ad esempio, anche per non perdersi i match del campionato di serie A, i film e le serie TV preferite. Il nuovo studio dell’Osservatorio SOStariffe.it si è concentrato sul risparmio medio nell’acquisto congiunto dei due servizi e su quanto si spenderebbe invece sottoscrivendoli in modo separato.

Ecco i risultati dell’indagine:



Acquisto congiunto Internet + TV: costi e risparmi Canone medio internet in promo 27,07 € Canone medio internet standard 28,30 € Durata promozione indeterminata Attivazione media internet 2,23 € Valore Modem Incluso 95,96 € Canone medio per TV 7,17 € Attivazione media per parte TV 3,33 € Canone complessivo medio Internte + TV 33,13 € Costo medio acquisto servizi Streaming TV stand alone 11,09 € Costo totale medio acquisto separato Internet e Streaming TV 38,16 € Costo annuo medio Internet + TV 403,16 € Costo totale annuo medio acquisto separato Internet e TV 460,11 € Risparmio acquisto congiunto 12% Costi medi ricavati dalle offerte Internet Casa con pay TV e offerte streaming TV commercializzate a luglio 2021.

Acquistare i due servizi separatamente costa di più: la spesa media è di 460 euro all’anno

Le offerte comprensive di connessione Internet da rete fissa e pay TV insieme rappresentano una soluzione davvero conveniente, come evidenziano i dati ricavati dall’analisi SOStariffe.it. Lo studio, come sempre, si basa sui prezzi medi ricavati dai pacchetti pubblicati sul comparatore offerte internet casa (con pay TV) e da quello offerte TV in streaming.

Consideriamo, ad esempio, quanto ci costa acquistare un’offerta con solo Internet da rete fissa: il costo medio mensile del canone dell’abbonamento Internet è di 28 euro, che si riducono a 27 euro al mese per le promozioni, in genere di durata indeterminata. Si tratta di offerte con un costo di attivazione medio di 2 euro e che di solito forniscono in comodato un modem compreso nel canone del valore di mercato di circa 95 euro.

Quanto costa un servizio di streaming TV acquistato in modo separato? Se scegliamo di sottoscrivere da sola un’offerta di pay TV dovremo sostenere un canone medio di circa 11 euro al mese da sommare al costo della connessione Internet di rete fissa. La spesa media, considerando l’abbonamento Internet casa ed il suo costo d’attivazione e il canone medio per un servizio di streaming TV, risulta essere pari a circa 460 euro per il primo anno.

Le offerte con pay TV inclusa consentono di risparmiare fino al 12%

Cosa cambia, invece, se sottoscriviamo una formula in abbinamento, comprensiva di Internet fisso e TV in streaming? Lo studio SOStariffe.it evidenzia un risparmio medio del 12%, almeno nel primo anno di attivazione, per chi scelga di attivare un’offerta congiunta di internet casa e pay TV. In questo modo si abbattono drasticamente i costi rispetto ai servizi acquistati in modo separato.

Il canone complessivo medio da sostenere sarà di 33 euro al mese, anziché 38 euro, quanti se ne spenderebbero acquistando i due servizi separatamente. Il costo annuale, considerando anche l’attivazione media, sarà di circa 403 euro con un risparmio netto (pari a circa 57 euro) rispetto al costo annuale dei due servizi attivati in modo indipendente.

Oltre all’aspetto meramente economico, è importante considerare che alcuni servizi di streaming necessitano di una connessione performante, che con le offerte internet fisso che includono una pay TV è in automatico assicurata. I pacchetti con tv compresa, inoltre, strizzano l’occhio agli amanti dello sport.

Ad esempio, chi voglia seguire il Campionato di calcio di serie A quest’anno potrà farlo in modo completo solo su DAZN, che si è assicurata i diritti TV per il prossimo triennio. Per accedere alle partite a prezzo ridotto è possibile sfruttare un’offerta congiunta Internet + TV.

L’offerta Internet + Tv per noi congeniale si trova così

