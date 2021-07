Buongiorno Estate, la puntata del 10 luglio

Terza puntata per Buongiorno Estate, il programma del sabato mattina di Rai2, in onda il 10 luglio alle 9.35, condotto da Livio Beshir, accompagnato da due madrine d’eccezione: Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti.

Le mitiche “Signorine Buonasera” si trasformeranno eccezionalmente in “Signorine Buongiorno”.

Le anticipazioni della puntata

In un clima familiare, estivo ed accogliente, Livio Beshir intervisterà Manuela Villa che racconterà episodi inediti della sua carriera e della sua vita privata. “La storia del buongiorno” sarà invece dedicata a due giovani innamorati, costretti a rinviare più e più volte il loro matrimonio a causa del Covid, e che sono riusciti finalmente a fissare una data che permetterà a tutti i loro cari di essere presenti. Non mancheranno sorprese, momenti di comicità grazie ad Antonio Giuliani, straordinarie magie grazie all’illusionista Maxim e tanta buona musica grazie aiJalisse che proporranno il loro ultimo singolo dedicato ai nonni, brano che ha destato l’attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Anche in questa puntata saranno protagonisti gli “amici del buongiorno”, esperti di vari argomenti: Massimo Alparone per il wellness, il dottor Salvatore Artiano per l’estetica e la bellezza, Barbara Ovieni per la moda e le tendenze del web, e l’avvocato Domenico Musicco per le regole della nuova mobilità.