Buongiorno Benessere: la puntata del 24 luglio

Buongiorno Benessere Estate, il programma di medicina e salute condotto da Vira Carbone, in onda sabato 24 luglio alle 10.30 su Rai 1.

Si parlerà di sbalzi di pressione, la salute degli occhi e il ruolo del fegato.

Gli ospiti e le anticipazioni

Ospiti, il professor Claudio Borghi, ordinario di Medicina interna presso l’Università di Bologna, che si soffermerà sui “capricci” della pressione, spiegando come affrontarli; il professor Romolo Apolloni, primario oculista dell’Ospedale S. Eugenio – CTO di Roma, che parlerà della salute dei nostri occhi; e il professor Antonio Moschetta, in collegamento dall’Università di Bari, che spiegherà come mantenere sano il fegato, un organo con molte funzioni e un ruolo metabolico di primo piano. In chiusura, nella cucina di “Buongiorno Benessere”, lo chef Alessandro Circiello propone alcune prelibatezze di cioccolato.