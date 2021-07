Brindisi, insulti razzisti e botte a una donna: due denunce

Insulti razzisti e botte a una cittadina filippina residente a Brindisi. I carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a seguito degli accertamenti scaturiti dalla denuncia–querela presentata dalla donna, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di percosse aggravate dall’odio razziale in concorso una 44enne del luogo e un 27enne di origine marocchina, senza fissa dimora regolare sul territorio italiano.

In particolare, i due, per strada e senza alcun motivo, hanno aggredito la vittima, dapprima verbalmente, pronunciando più volte frasi razziste, e poi fisicamente, strattonandola per le braccia e sferrandole un calcio alla gamba destra.