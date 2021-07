Bolsonaro migliora, potrebbe essere dimesso presto

Migliorano le condizioni di salute di Jair Bolsonaro ricoverato in ospedale nei giorni scorsi per un blocco intestinale. Il presidente brasiliano potrebbe essere dimesso domani dall’ospedale di Sao Paulo dove è stato trasferito. Il medico che coordina l’équipe che segue Bolsonaro, Antonio Macedo, ha infatti fatto sapere che in base all’evoluzione del quadro clinico il presidente, sottoposto ieri sera a una Tac all’addome che “ha mostrato un miglioramento della condizione di subocclusione” intestinale, potrebbe essere dimesso anche domenica, come ha riportato ‘O Globo’.

Bolsonaro era stato ricoverato mercoledì a Brasilia e poi trasferito a Sao Paulo dopo il ricovero per dolori addominali. Ieri su Twitter il presidente ha assicurato che prevede di tornare “presto”.