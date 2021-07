BMW M2: nuove indiscrezioni sulla prossima supercar compatta

Recentemente è stata svelata la seconda generazione della Serie 2 Coupé, ma il costruttore bavarese è già pronto all’introduzione della nuova BMW M2. Quest’ultima sarà svelata nel corso del prossimo anno, ma la commercializzazione partirà quasi certamente nel 2023.

Nota anche come modello G87, la nuova BMW M2 sarà riconoscibile per il frontale specifico rispetto alla suddetta coupé di dimensioni compatte, in quanto caratterizzato dalla calandra a doppio rene di forma squadrata. A livello meccanico, invece, sarà massima la condivisione con la più grande M4 Coupé.

La nuova BMW M2 sarà equipaggiata con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 410 CV di potenza, ma la gamma comprenderà anche la versione Competition da 450 CV di potenza. Successivamente, debutterà anche la declinazione CS da 490 CV di potenza. Infine, non è esclusa l’inedita configurazione CSL da ben 500 CV di potenza e la massa più leggera.