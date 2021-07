BMW G 310 RR: allo studio la piccola superbike

Dopo la naked G 310 R e la enduro da turismo G 310 GS, entrambe da 34 CV di potenza, sul mercato europeo potrebbe debuttare la sportiva BMW G 310 RR. Esteticamente, rappresenterà la gemella della TVS Apache RR 310 commercializzata sul mercato indiano e prodotta localmente.

Tuttavia, il design per la sportiva BMW G 310 RR destinata al mercato europeo sarà aggiornato per essere in linea con la superbike S 1000 RR. Infatti, BMW Motorrad proporrà questo modello di moto come piccola superbike del costruttore bavarese.

Per quanto riguarda la meccanica, la nuova BMW G 310 RR non dovrebbe condividere il motore monocilindrico con le già disponibili G 310 R e G 310 GS. Infatti, il propulsore potrebbe essere elaborato fino alla potenza massima di 48 CV.