Bicchierino con crema di ricotta, Kiwi Zespri Sungold e Cioccolato fondente

PREPARAZIONE: 20 MINUTI



INGREDIENTI PER 4 BICCHIERINI

Ricotta vaccina 250 g

Kiwi Zespri™ SunGold™ 3 (480 g circa)

Cioccolato fondente qualche ricciolo

Biscotti al cacao 50 g

Zucchero a velo 20 g

PROCEDIMENTO

Per prima cosa sbriciolare grossolanamente i biscotti al cacao, dividerli poi sul fondo dei 4 bicchierini.

Sbucciare i kiwi. Tagliare a cubetti molto fini due kiwi Zespri™ SunGold™; adagiare una metà sopra lo strato di biscotti, e tenere l’altra metà da parte.

Tagliare l’ultimo kiwi a fettine e tenerlo da parte per la decorazione finale.

Setacciare la ricotta premendola contro le maglie di un colino; aggiungere lo zucchero a velo e mischiare il tutto. Unire ora i cubetti di kiwi tenuti da parte alla crema di ricotta e amalgamare il tutto. Trasferire la crema ottenuta in un sac a poche senza bocchetta e riempire i bicchierini fino ad arrivare al bordo.

Prendere la tavoletta di cioccolato fondente e passarci sopra la lama di un coltello ottenendo dei riccioli o delle scaglie. Usarli per la decorazione dei bicchierini, ponendoli in superficie, vicino a delle fettine di kiwi. Tenere i bicchierini in frigorifero per almeno un’ora prima di servirli, dopo di che i bicchierini con crema di ricotta, kiwi Zespri™ SunGold™ e cioccolato fondente sono pronti per essere gustati!