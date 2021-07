Battiti Live 2021, la terza puntata giovedì 29 luglio: ecco i cantanti ospiti e le anticipazioni

Dopo il successo delle prime puntate, giovedì 29 luglio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021.

E’ la terza puntata dello show della radio del sud, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, in onda in prima serata, alle ore 21.20, su Italia 1.

La puntata andrà poi in replica venerdì 30 luglio alle 21.10 su La 5 e sabato 21 agosto, alle 23.15, su Mediaset Extra.



Gli ospiti della puntata

La terza puntata è quella più internazionale di questa stagione. Sul main stage di Otranto infatti saliranno Sophie and The Giants con la hit “Right Now”, che è anche la sigla del Radio Norba Cornetto Battiti Live: Sophie Scott duetterà poi con Michele Bravi in “Falene”, il nuovo singolo del cantautore umbro;ci sarà poi il produttore tedesco Purple Disco Machine, col successo da 250 milioni di stream “Hypnotized”, quattro dischi di platino solo in Italia, e il nuovo singolo “Playbox”; e poi il grande Bob Sinclair, dj che ha fatto ballare il mondo intero con i suoi celebri remix e per la prima volta al Battiti Live con “We could be dancing” e un remix dei suoi più grandi successi.Grandi nomi anche fra gli italiani: Emma, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, Il Tre, i Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagy e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia.E infine altre tre grandi esibizioni “on the road”: un altro grande nome internazionale, Alvaro Soler, da Bari, e poi Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

Un cast di altissimo livello per la terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che è possibile seguire sui social attraverso l’hasthag #battitilive.

Anche quest’anno il pubblico potrà interagire con gli artisti grazie all’attrice e webstar Mariasole Pollio. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.