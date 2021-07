Battiti Live 2021: gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata

“Sono davvero felice di poter annunciare una fantastica sorpresa per il gran finale: Marco Mengoni aprirà l’ultima puntata della diciannovesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Marco Montrone, presidente di Radio Norba, annuncia a sorpresa la partecipazione all’ultima puntata, in programma domani, sabato 3 luglio, del recordman della nostra musica, un cantante da oltre 10 anni protagonista della scena musicale, con 56 dischi di platino e 650 milioni di visualizzazioni per i suoi video. Marco Mengoni è appena tornato con il successo di “Ma stasera”, brano dalle sonorità disco funk che segnerà la nostra estate e con cui ha annunciato i suoi primi live negli stadi nell’estate 2022.L’appuntamento è come sempre alle ore 20.45 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionorba.it e norbaonline.it. È inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

Il programma dell’ultima puntata vedrà inoltre salire sul main stage di Otranto il parigino Oscar Anton, Fabio Rovazzi, Colapesce&Dimartino, J-Ax con Jake la Furia, Alessandra Amoroso, The Kolors, Anna Tatangelo, Gaia, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Shiva, Rocco Hunt e Ana Mena, Fedez e Orietta Berti da Gallipoli, Boomdabash e Baby K da Brindisi, Sangiovanni da Santa Maria di Leuca. Esordio assoluto sul palco di Battiti per Cedraux, Vhelade, Enula e Tancredi, mentre torneranno a calcare il palco in questa diciannovesima edizione anche Emma Muscat & Astol e Lorenzo Fragola con i The Kolors.

Una splendida chiusura per lo show condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.