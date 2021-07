Battiti Live 2021: la puntata del 20 luglio su Italia 1

Martedì 20 luglio, seconda puntata dello show della radio del sud, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, in onda in prima serata, alle ore 21.20, su Italia 1.

La puntata andrà poi in replica giovedì alle 21.10 su La 5 e sabato 14 agosto, alle 23.15, su Mediaset Extra.

Gli ospiti della puntata

Sul main stage del Castello Aragonese di Otranto si alterneranno: J-Ax e Jake La Furia con il ritmo inconfondibile di “Salsa”, il talentuoso Aka7even con la sua “Loca”,il re del reggaeton italiano Fred De Palma,poi ancora i Sottotono, con uno dei pezzi più suonati dalle radio, “Mastroianni”, il grande Gigi D’Alessio con il suo ultimo singolo “Assaje”, Ermal Meta, con “Uno”, l’inno portafortuna della nazionale italiana campione d’Europa, Gaia con la sua “Boca” e poi ancora Tancredi, con “Las Vegas”, La Rappresentante di Lista con il brano sanremese “Amare”, Gio Evan con il suo nuovo singolo “Metà mondo”, Boro Boro con Cara con “Que Tal” e Jasmine con la sua “Calamite”. Dopo la splendida esibizione “on the road” della prima puntata dal Castello di Lecce, salirà sul palco di Otranto per la seconda puntata Alessandra Amoroso e, ancora: Dotan, Shade, i Boomdabash e Baby K, Irama, Francesca Michielin, Annalisa e Federico Rossi e poi la coppia del momento, Fedez e Orietta Berti.Infine gli “on the road”: Malika Ayane da Martina Franca, i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina in Puglia e Shiva da Vieste.Un cast di altissimo livello per la seconda puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live, che è possibile seguire sui social attraverso l’hasthag #battitilive.

Anche quest’anno il pubblico potrà interagire con gli artisti grazie all’attrice e webstar Mariasole Pollio. La regia televisiva è ancora una volta affidata a Luigi Antonini.