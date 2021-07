Anteprima della nuova Volkswagen Taigo

Anteprima europea della nuova Volkswagen Taigo, il primo SUV coupé della casa automobilistica tedesca.

Design di carattere nel segmento delle compatte

Con la singolare linea della carrozzeria da SUV coupé, le peculiarità del design (per es. il Roof Pack, il pacchetto di design Black Style e il listello luminoso a LED) e la sua grande varietà di decorazioni, colori e possibilità di equipaggiamento, la Taigo stabilisce nuovi standard fra i SUV del segmento delle compatte. Una vettura che completa l’attuale gamma Volkswagen nel segmento B ampliando l’offerta a ulteriori gruppi di Clienti.

Grande comfort e versatilità nell’uso quotidiano

La Taigo si propone come modello d’ingresso nella classe dei SUV con la sua posizione di seduta rialzata, l’ampia visuale e tanto spazio per i passeggeri. La versatilità e le soluzioni intelligenti adatte all’uso quotidiano in combinazione con un bagagliaio dalle dimensioni generose offrono un comfort elevato.

Completamente digitale e always on

La Taigo arriva sul mercato con numerose funzionalità digitali quali Wireless Charging e App-Connect, il sistema infotainment MIB3, la strumentazione interamente digitale, Functions on Demand e servizi We.

Struttura dell’offerta nuova e semplificata

La Taigo viene lanciata con una nuova struttura dell’offerta e una versione R-Line di nuova concezione caratterizzata da opzioni e pacchetti complementari.

Tecnologie riprese dalle classi superiori

Grazie al pianale modulare trasversale MQB, la Taigo si impone per sicurezza e comfort di guida: i sistemi IQ.DRIVE Travel Assist con Lane Assist e ACC, Front Assist, Side Assist e fari a LED Matrix IQ.LIGHT con Dynamic Light Assist sono infatti peculiarità di modelli dei segmenti superiori.