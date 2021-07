Amalfi, Finanza da Beckham: figli minori sulla moto d’acqua

Scambio tra la guardia di finanza e David Beckham nei pressi dello yacht dell’ex calciatore inglese. E’ successo in costiera amalfitana, dove l’idolo del Manchester United è in vacanza con la famiglia. Proprio i figli più piccoli, Cruz e Harper, 16 e 10 anni, sono stati notati dai militari in sella a moto d’acqua nonostante l’obbligo dei 18 anni e della patente nautica. Lo riporta il tabloid inglese The Sun.

Chiarito tutto, i finanzieri si sarebbero congedati non senza la richiesta di un selfie e il pugno in segno di intesa. Nessuna sanzione per l’ex calciatore inglese. I militari, secondo quanto apprende l’Adnkronos, si sarebbero avvicinati sottobordo con la Vedetta, senza salire sullo yacht, facendo presente al comandante dell’imbarcazione da diporto di evitare di far salire i ragazzi sulle moto d’acqua. Lo scambio tra militari ed equipaggio sarebbe durato 15 minuti al massimo, e non 45 come invece riportato dal tabloid britannico The Sun.