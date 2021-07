Alluvione Germania, governo stanzierà 400 milioni di euro

Un piano di aiuti da 400 milioni di euro, metà dei quali finanziati dal governo federale e metà dai Lander. A una settimana dall’inizio delle inondazioni che hanno colpito soprattutto la Renania-Palatinato ed il Nordreno Vestfalia, il governo tedesco ha in programma di varare un massiccio piano di aiuti per ricostruire le infrastrutture e gli edifici danneggiati.

È previsto anche un fondo per la ricostruzione. Una decisione definitiva sull’importo di questo fondo sarà presa solo quando sarà stabilita con maggiore precisione l’entità dei danni nelle prossime settimane. Il governo ha inoltre in programma di richiedere finanziamenti al Fondo di solidarietà dell’Ue e di istituire un centro di crisi congiunto per coordinare il lavoro delle organizzazioni umanitarie e delle agenzie governative.