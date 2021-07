Alfa Romeo Z33 Free Time: la monovolume mai nata del Biscione

Al Salone di Ginevra del 1984 fu svelata la Alfa Romeo Z33 Free Time, concept car allestita dall’atelier Zagato che doveva prefigurare la futura monovolume di dimensioni compatte della Casa del Biscione, in netto anticipo rispetto alle Renault Scénic e Fiat Multipla introdotte nella seconda metà degli anni ’90.

Esteticamente, la Alfa Romeo Z33 Free Time era riconoscibile per il frontale in linea con la coeva Giulietta e i fari posteriori condivisi con la Opel Kadett D. Per quanto riguarda le dimensioni, misurava esattamente quattro metri in lunghezza, 160 cm in altezza e 245 cm nel passo. Inoltre, aveva la carrozzeria a tre porte e l’abitacolo versatile a quattro o sei posti. Quest’ultima configurazione, tuttavia, occupava lo spazio destinato al bagagliaio.

La Alfa Romeo Z33 Free Time rappresentava il modello ‘alter ego’ della compatta dell’epoca, ovvero la Alfa 33 con cui condivideva il motore a benzina 1.5 Boxer da 85 CV di potenza e 120 Nm di coppia massima. Destinata a sostituire la Alfasud Giardinetta, non giunse mai in produzione, perché la Casa del Biscione preferì puntare sulla station wagon Alfa 33 Sport Wagon con la carrozzeria a cinque porte disegnata dall’atelier Pininfarina.