Alessandro Servidio vince il Premio La Fescina 2021

Nella raffinata cornice di Villa Domi, a Napoli, si è svolta la nona edizione del Premio La Fescina 2021.

La prestigiosa kermesse, ideata da Ugo Autuori, ha celebrato il talento italico e la voglia di ripartire in tanti settori strategici della nostra economia come giornalismo, cultura, cinema e imprenditoria.

Tra i tanti premiati di questa edizione: Massimo Giletti, Gabriel Garko, lo scrittore Maurizio De Giovanni, che ha ritirato il premio alla carriera, Massimo Di Cataldo, Vittoriana Abate, Giuseppe Di Tommaso, Rosalia Porcaro ed Enzo Salvi.

Alessandro Servidio – Credit Photo: Pasquale Ruggiero

Nella sezione “Food e media”, a ricevere l’ambito premio è stato Alessandro Servidio. Pizza Chef, food influencer e volto Tv, Servidio, raggiante per il riconoscimento ottenuto, si gode i tanti successi centrati negli ultimi due anni.

“È un’emozione immensa stringere tra le mani questo premio”, racconta, in esclusiva a Lifestyleblog. “È uno sprone a fare sempre meglio e a impegnarmi ancora di più per tirare fuori dal cassetto tutti i miei sogni. Colgo l’occasione per ringraziare anche questa testata e il suo direttore Bruno Bellini che hanno sempre seguito con interesse, grande professionalità e attenzione le mie avventure”.