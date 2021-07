Addio Pes 2022: Konami lancerà eFootball gratis

Addio Pes: Konami lancerà eFootball gratis. Una nuova direzione per uno dei videogames di calcio più amati dai giocatori mondiali, ogni anno in competizione con Fifa di Ea Sports.

Cambia il nome: non sarà più Pes, Pro Evolution Soccer.

Cambierà anche la sostanza, con un’esperienza calcistica free-to-play di prim’ordine, ma ha anche una propria tabella di marcia, Match Pass System e altro ancora.

Konami ha anche costruito eFootball da zero utilizzando nuovi perfezionamenti al suo motore. L’annuncio ufficiale descrive in dettaglio le modifiche alla folla, ai tratti del viso, agli stadi e altro ancora. C’è anche una versione PS5 e Xbox Series X/S su cui si sta lavorando che sfrutta appieno l’hardware e include una gamma di elementi visivi avanzati.

A partire da questo autunno (primavera in SA), Konami prevede di lanciare eFootball e il suo nuovo motore che alimenta l’esperienza free-to-play.

Questa tabella di marcia include l’aggiunta di partite intergenerazionali in modo che i giocatori PS4 e PS5 possano giocare l’uno contro l’altro e i giocatori Xbox One e Xbox Series X/S possano fare lo stesso.

Poco dopo, Konami rilascerà le sue partite multipiattaforma per console e PC insieme al suo Match Pass System. I giocatori possono quindi aspettarsi tornei eSports, supporto per controller mobili e altro ancora.

Konami afferma che il futuro è pieno di aspettative per i giocatori di eFootball poiché c’è molto altro in serbo.

Dai un’occhiata al trailer dettagliato completo del gameplay di eFootball in basso.

Le prime indiscrezioni

Gioco gratuito, così come anticipato. Secondo quando circola in rete, il gioco dovrebbe partire con la classica modalità esibizione e 9 squadre disponibili per il gioco.

Alcune features tradizionali, così come la Master League, dovrebbe poi arrivare come opzione aggiuntiva a pagamento.