ActLight firma il secondo accordo sulla tecnologia Single Photon Sensitivity con un’azienda leader nel settore dei sensori

LOSANNA, Svizzera, 12 luglio 2021 /PRNewswire/ — ActLight, l’azienda tecnologica svizzera nota per i suoi fotodiodi con il miglior rapporto segnale/rumore, ha annunciato oggi di aver firmato il secondo accordo di servizio basato sulla sua tecnologia Single Photon Sensitivity con una società leader nel mercato dei sensori.

« Questo accordo è la naturale continuazione del progetto del cliente iniziato nel 2020 e completato con successo all’inizio di quest’anno. Siamo molto lieti di continuare le attività congiunte con un attore del mercato di questo calibro e di aggiungere valore alla loro roadmap tecnologica », ha dichiarato Serguei Okhonin, co-fondatore e CEO di ActLight. « L’adozione di array di diodi a valanga a singolo fotone (SPAD) in applicazioni di rilevamento 3D è oggi una realtà crescente e i mercati richiedono miglioramenti delle prestazioni (ad esempio, riduzione della dimensione dei pixel, maggiore QE nel near IR e un miglior rapporto prestazioni/costi). La tecnologia ActLight è sviluppata per rispondere a queste esigenze specifiche e, grazie alle sue caratteristiche uniche come la sensibilità regolabile, la bassa tensione e l’uscita digitale, è perfettamente adatta a diventare la soluzione di riferimento per i sistemi 3D utilizzati negli smartphone, nelle automobili e in altri prodotti di largo consumo. »

« Il mercato del rilevamento 3D raggiungerà i 15 miliardi di dollari entro il 2026 (1) », ha commentato Richard Liu, Technology & Market Analyst di Yole Développement. « Questo mercato sta mostrando una crescita sostanziale con un CAGR del 14,5% (2), sostenuto oggi principalmente dagli smartphone. Il mercato del rilevamento 3D si sta sviluppando rapidamente e offre grandi opportunità di business. Oltre alle applicazioni per smartphone, gli ADAS automobilistici (3) sono destinati ad essere una grande applicazione di rilevamento 3D. Recentemente, la crescita impressionante dei veicoli elettrici con alto contenuto technologico e ADAS incrementa sensibilmente l’adozione di LIDAR. »

1. Fonte: 3D Imaging and Sensing – Technology and Market Trends report, Yole Développement, 2021

2. CAGR: Tasso di crescita annuale composto

3. ADAS: Sistemi avanzati di assistenza alla guida

Informazioni su ActLight: ActLight SA, la start-up fondata nel 2011 con sede a Losanna – Svizzera, si concentra sul settore della fotonica CMOS, sviluppando un nuovo tipo di fotodiodo: il Dynamic PhotoDiode (DPD). Essendo una società fabless, ActLight è specializzata nella proprietà intellettuale (IP) nel segmento della fotonica ed utilizza principalmente il modello di business delle licenze IP.

La sua tecnologia fotonica brevettata, basata su CMOS, consente il sostanziale miglioramento dell’efficienza e della precisione di varie applicazioni di rilevamento della luce, come range meters basati sul principio Time Of Flight (TOF), monitoraggio dei segnali vitali (frequenza cardiaca, etc.), telecamere 3D/2D e molto altro. ActLight opera nel mercato dell’Internet of Things (IoT), con particolare attenzione ai dispositivi mobili e indossabili, tecnologia medicale & welness, guida autonoma, droni e robotica.

