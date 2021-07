ACCIONA, CAF e EIT InnoEnergy si uniscono a Zeleros per sostenere lo sviluppo dell’hyperloop in Europa

VALENCIA, Spagna, 23 luglio 2021 /PRNewswire/ — Zeleros, la società europea con sede a Valencia che sviluppa un sistema scalabile di hyperloop, ha annunciato il sostegno di tre attori chiave che accelereranno lo sviluppo del suo pionieristico sistema di trasporto per viaggiare a 1000 km/h e zero emissioni dirette: ACCIONA, CAF e EIT InnoEnergy.

ACCIONA, azienda leader a livello mondiale nello sviluppo di infrastrutture sostenibili, guida questo nuovo round di investimenti della società valenciana, contribuendo la sua vasta esperienza e il suo know-how tecnico nella costruzione di linee di trasporto ad alta velocità, avendo eseguito progetti di questo tipo in Spagna, Italia e anche in Norvegia, dove attualmente sta costruendo le gallerie ferroviarie più lunghe dei paesi nordici come parte del progetto Follo Line. “Questa iniziativa è in linea con il concetto di mobilità sostenibile che sosteniamo in ACCIONA, ed è per questo che abbiamo deciso di sostenerla. Credo che il nostro know-how, combinato con la vasta esperienza della società nel trasporto ferroviario, porterà un grande valore aggiunto a questo progetto”, ha detto Telmo Pérez Luaces, Direttore Innovazione della divisione Infrastrutture di ACCIONA.

Il gruppo CAF, con sede a Beasain, è uno dei punti di riferimento internazionali nella progettazione e realizzazione di sistemi di mobilità integrata e soluzioni di trasporto. Con una esperienza di oltre 100 anni, ha sviluppato importanti progetti in numerosi paesi dei cinque continenti. Leire Aguirre, che lavora presso il dipartimento di sviluppo aziendale e dei nuovi business del gruppo CAF dice: “Come esperti di materiale rotabile, noi di CAF contribuiremo con tutta la nostra esperienza alla progettazione di una capsula robusta che ridurrà i costi delle infrastrutture e garantirà un funzionamento sicuro ed efficiente”.

EIT InnoEnergy, un punto di riferimento nell’energia sostenibile e promotore di progetti come la European Battery Alliance, in questo caso sosterrà Zeleros per realizzare l’hyperloop in Europa.

Josep Miquel Torregrosa, New Business Director di EIT InnoEnergy Iberia, dice: “A EIT InnoEnergy crediamo fortemente nel potenziale della tecnologia Zeleros per collegare il mondo in pochi minuti e in modo sostenibile, il nostro obiettivo è quello di sostenere la creazione di un robusto ecosistema a livello europeo per promuovere il suo sviluppo”.

I tre partner portano competenze in settori chiave dello sviluppo di hyperloop: l’infrastruttura, il veicolo e il quadro di sviluppo industriale a livello europeo. Si uniscono al team di più di 180 professionisti e 50 organizzazioni che stanno rendendo possibile il sistema hyperloop proposto da Zeleros.

David Pistoni, CEO e co-fondatore di Zeleros, ha dichiarato: “Zeleros è onorata di avere partner industriali come ACCIONA, CAF e EIT InnoEnergy a bordo per rendere questo ambizioso progetto una realtà, con cui vogliamo cambiare i confini della mobilità così come la conosciamo, rendendola più veloce e più sostenibile. Continuiamo ad andare avanti con costanza per raggiungere questo obiettivo”.

L’Europa è leader nei sistemi di trasporto ad alta velocità e ora anche nell’hyperloop. L’UE ha creato il primo comitato di standardizzazione di hyperloop al mondo e ha un potente ecosistema come dimostra il progetto Hypernex promosso da Shift2Rail della Commissione Europea. In Spagna il Ministero della Scienza e il Ministero dei Trasporti hanno anche annunciato piani per la creazione della prima pista di prova europea in territorio spagnolo. Infine associazioni come MAFEX, l’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) o il Railway Innovation Hub sono stati coinvolti, rilevando sinergie con il settore ferroviario.

Zeleros continua a fare progressi. A febbraio ha rivelato che sta lavorando con il gigante aeronautico Airbus per testare il suo sistema di propulsione elettrica. Poche settimane fa ha annunciato la costruzione di un progetto pilota del suo sistema di motore lineare utilizzato per decarbonizzare le operazioni logistiche in porti e aeroporti. Lo Z01, il modello di veicolo hyperloop di Zeleros, sarà esposto al Padiglione Spagna di Expo Dubai 2020 (Emirati Arabi Uniti) da ottobre 2021 a marzo 2022.La rapida crescita di Zeleros è un elemento chiave che posiziona in modo unico la Spagna e crea una solida base per l’implementazione dell’hyperloop in tutto il mondo, stabilendo ancora una volta il punto di riferimento per i sistemi di trasporto terrestre ad alta velocità.

Zeleros

Zeleros è una società spagnola con sede a Valencia che sta guidando lo sviluppo di Hyperloop in Europa. Le sue tecnologie uniche integrate nel veicolo permettono l’implementazione di percorsi hyperloop scalabili, riducendo drasticamente il costo per chilometro dell’infrastruttura e operando a livelli di pressione più sicuri. L’azienda sta anche lavorando allo sviluppo di soluzioni avanzate di mobilità per l’automazione portuale e aeroportuale, sfruttando le sue tecnologie e competenze applicate a questi settori. Co-fondata nel 2016 da David Pistoni (CEO), Daniel Orient (CTO) e Juan Vicén (CMO), dopo essere stato un doppio vincitore nella competizione organizzata da Elon Musk (SpaceX) a Los Angeles. Zeleros sta collaborando con rinomati attori industriali e centri di ricerca in tutto il mondo per rendere l’hyperloop una realtà nel prossimo decennio. Attualmente coordina più di 180 persone nello sviluppo, tra cui organizzazioni come Red Eléctrica de España, Tecnalia, CIEMAT, Renfe o EIT Climate-KIC. www.zeleros.com



ACCIONA

ACCIONA è un’azienda globale, leader nella fornitura di soluzioni rigenerative per un’economia decarbonizzata. La sua offerta commerciale comprende energia rinnovabile, trattamento e gestione delle acque, sistemi di trasporto e mobilità eco-efficienti, infrastrutture resilienti, ecc. L’azienda è neutrale per quanto riguarda il carbonio dal 2016. ACCIONA ha registrato un fatturato di 6.472 milioni di euro nel 2020 ed è presente in più di 60 paesi. https://www.acciona.com



Il Gruppo CAF

Il Gruppo CAF è leader di mercato a livello internazionale come fornitore di sistemi di trasporto integrale, sia nel settore ferroviario (metro, tram, alta velocità, suburbano, pendolari, LRV, locomotive, opere civili, elettrificazione) che non ferroviario (autobus urbani sostenibili). Con un fatturato di 2.762 milioni di euro nel 2020, il gruppo CAF impiega attualmente più di 13.000 persone e ha stabilimenti produttivi in Spagna, Francia, Stati Uniti, Brasile, Messico, Polonia e Regno Unito, oltre a un gran numero di filiali in tutto il mondo. https://www.caf.net/es



EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy sta guidando la transizione energetica ed è il principale ecosistema per l’energia sostenibile, fornendo le innovazioni e il capitale umano necessari per implementare il Green Deal e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Europa.

Riconosciuto a livello mondiale come l’investitore più attivo nel settore energetico, avendo investito in più di 500 aziende, EIT InnoEnergy sostiene le innovazioni in una vasta gamma di aree tematiche.

Fondato nel 2010 e sostenuto dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), EIT InnoEnergy ha uffici in tutta Europa e a Boston (USA). www.innoenergy.com



Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1579427/Zeleros_1.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/1579428/Zeleros_2.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/1579429/Zeleros_3.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/1579430/Zeleros_4.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/1579431/Zeleros_5.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1579432/Zeleros_Logo.jpg