“Appello a tutti i preti: non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire. Grazie”. Lo scrive sul suo profilo Twitter Fedez replicando al tweet di don Mirco Bianchi che aveva scritto: “Appello agli influencers: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire”. A corredare il tweet di risposta del cantante al religioso, un cuoricino.

